試合後の記者会見で語った日本代表は現地時間6月20日、メキシコ・モンテレイのエスタディオ・モンテレイで、北中米ワールドカップ（W杯）第2戦でチュニジアと対戦し、4-0で下した。W杯通算1000試合目となるメモリアルな一戦で勝利し、決勝トーナメント進出へ前進した。チュニジアのエルベ・ルナール監督が、森保ジャパンの強さに言及した。序盤から圧倒された。前半4分にMF鎌田大地に先制を許すと、同31分にはFW上田綺世にミド