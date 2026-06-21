日本テレビ系の生中継で解説サッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦した。日本テレビ系の生中継で解説を務めた元日本代表MF本田圭佑は、4-0での勝利後、この試合で一番良かった選手について問われると、約10秒間考え込む一幕があった。初戦を引き分けていた日本代表は、立ち上がりの前半4分にMF鎌田大地のゴ