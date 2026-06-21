鎌田大地がチュニジア戦を総括森保一監督率いるサッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイのエスタディオン・モンテレイで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組第2節でチュニジア代表と対戦し、4-0で勝利した。MF鎌田大地が前半4分に2試合連続ゴールとなる先制ゴールを決め、試合後にこの一戦を振り返った。前半4分、GK鈴木彩艶からボールをつなぎ、MF中村敬斗がペナルティエリ