後半24分に上田綺世のフリックから抜け出し追加点をマーク日本代表MF伊東純也は現地時間6月20日（日本時間21日）、メキシコのモンテレイで行われた北中米W杯のグループリーグ第2戦チュニジア代表戦に先発出場し、後半24分に自身の今大会初ゴールとなる追加点を挙げた。4-0での勝利に貢献したアタッカーは、「アオから綺世にいいパスが入った時に、フリック来るかなと思ってたら本当に来た」とゴールシーンを振り返った。左膝の