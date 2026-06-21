◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ー中日（21日、東京ドーム）巨人の泉口友汰選手が、4月8日に放って以来となるソロホームランを放ちました。これで貴重な2点目を奪っています。この日の先発は井上温大投手。中日打線をほんろうし、スコアボードに0を並べます。打線もすぐさま援護し、初回にダルベック選手のタイムリーで1点を先取。しかし以降は対する柳裕也投手の前に得点が奪えていませんでした。そんな中、4回には2アウト走者なしで