日本バレーボール協会は21日、日本時間21日に行われるネーションズリーグ予選ラウンド第2週フィリピン大会の最終戦となるイタリア戦に出場するメンバーを発表した。セッター中川つかさ（25）がリザーブにまわり、チーム最年長のセッター栄絵里香（35）が再登録された。【日程・結果】ネーションズリーグ勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート本大会は、30人のエントリー選手のなかから