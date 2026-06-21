「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）２得点で勝利に貢献したＦＷ上田綺世は「ホッとしてます。ありがとうございます」と第一声。１−０の前半３１分、右サイドのペナルティエリアのラインから上田が右足を振り抜くと、相手ＤＦの股を抜いてゴール左隅に。日本のエースが待望のＷ杯初得点をマークした。両手を合わせて天を見上げ、喜びを噛み締めた上田。「前回の大会で悔し