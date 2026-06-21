17日、3日間の日程を終えて閉幕したG7サミット。今回目立ったのは、トランプ大統領への徹底した“気遣い”でした。背景には何があるのでしょうか。【写真で見る】“接待外交” G7サミットの様子サッカー代表ユニフォームをプレゼントもトランプ氏へ「気遣い」目立ったG7サミットトランプ大統領が80歳の誕生日を迎えた14日。ホワイトハウスで行われたのは、総合格闘技のイベント。陸軍の音楽隊によるロックが演奏される中、戦闘機