ナルミヤ・インターナショナルは、人気キャラクターが集結した“ナルミヤキャラクターズ”の新商品「ボンボンドロップシール」を、7月1日から5日までの期間限定で発売することを発表。あす22日から事前抽選が開始される。【写真】ナルミヤファン必見！エンジェルブルーたちが“ボンボンドロップシール”になって登場人気ブランド同士を組み合わせた全2種類を展開し、混雑緩和のため事前抽選制で販売。今回発売されるのは、「エ