東武鉄道の「SL大樹」＝栃木県日光市（同社提供）東武鉄道やJRなど鉄道4社は、下今市（栃木県日光市）―会津若松（福島県会津若松市）間を結ぶ「SL大樹」を、27、28日に臨時で1往復運行する。全長100キロ超に及ぶこの区間の直通は、今回4社が連携して実現した。蒸気機関車（SL）の運行自体が52年ぶりとなる区間もあるという。首都圏などから日光・会津地域への誘客につなげる狙いだ。ほか2社は第三セクターの野岩鉄道（日光市