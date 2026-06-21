攻撃開始から3か月半、ようやくアメリカとイランが戦闘終結の合意に至りました。両国は21日にも最終合意に向けた協議をスイスで行いますが、イラン側はレバノンへの攻撃を理由にホルムズ海峡の再封鎖を宣言していて事態は流動的です。【写真で見る】「トランプの愚かさ」というタイトルで革命防衛隊が投稿した画像米イラン”戦闘終結”で合意トランプ氏「大幅譲渡」の覚書16日、イランの革命防衛隊のSNSへの投稿には、トランプ大