BBHFが、3年ぶりとなるビルボードライブツアーを12月15日に東京、2027年1月30日に大阪にて開催する。 （関連：BBHF、ホームパーティーのようなあたたかい祝福感に満ちた初のビルボードライブ横浜公演を振り返って） 本公演では、バンドが紡ぐ緻密なバンドアンサンブルや、奥深い世界観、この日ならではの上質なアレンジを届ける。チケットは、本日6月21日よりファンクラブ BBHF Famil