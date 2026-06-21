スターフライヤーは、北九州〜台北/桃園線で、日本酒「獺祭 純米大吟醸 45 にごりスパークリング」を提供する。日本国内同様の“生”の状態の商品を機内で楽しめる日本酒だといい、きめ細やかな発泡感と華やかな香り、爽やかな味わいが特徴。同路線は9月2日に運航を再開し、北九州発が水・金・日曜、台北/桃園発が月・木・土曜の週3往復を、深夜早朝便として運航する。将来的にはデイリー化を視野に入れる。軽食や銘菓、飲み物など