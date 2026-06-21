現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージFの第２戦でチュニジア代表と対戦した日本代表は、開始４分に鎌田大地、31分に上田綺世、69分に伊東純也、そして83分に再び上田がゴールを奪い、４−０で快勝した。この一戦で２ゴール・１アシストの活躍を見せた上田は、試合後のフラッシュインタビューで「ほっとしています」と心境を述べる。上田はこの試合でのゴールが、自身のワールドカップ初得点。「前回の大会