日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦。４−０で勝利を収めた。森保ジャパンは立ち上がりから、主導権を握ると４分に華麗な連係から鎌田大地が決めて、幸先よく先制。31分には上田綺世が強烈なミドルでネットを揺らす。後半も攻守に圧倒すると、69分に伊東純也が決めてリードを広げると、83分には上田がこの日２点目を決