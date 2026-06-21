森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループＦ第２節でチュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで対戦。４−０で快勝した。 この試合に先発した伊東純也は後半、やや相手ペースになりそうな時に、貴重なゴールを挙げる。２−０で迎えた69分、田中碧の縦パスを上田がワンタッチでフリック。これに反応した伊東がGKとの１対１を冷静に制し、右足で流し込んだ。伊東の得点にSNS上では