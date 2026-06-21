現地６月20日、北中米ワールドカップ・グループＦで日本代表vsとチュニジア代表がメキシコ・モンテレイで対戦。日本は開始４分にいきなり中村敬斗のアシストから鎌田大地が先制点を挙げると、31分にはカウンターから上田綺世が強烈なミドルショットをねじ込む。後半はなかなかゴールチャンスを掴めなかったものの、69分に上田のパスに抜け出した伊東純也がダメを押すと、83分には上田の技ありヘッドで４点目。過去最多点差の４−