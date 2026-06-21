2026年６月20日（日本時間21日）、日本代表が北中米ワールドカップのグループステージ第２戦でチュニジアと対戦した。３-４-２-１システムのシャドーを担ったのは、鎌田大地だった。南野拓実、三笘薫、久保建英と負傷者続出のシャドーで先発出場した鎌田は３分、いきなり魅せた。中村敬斗の左サイドからのクロスを左足のヒールキックで合わせて先制点を決めたのだ。15分のドリブル突破は失敗したものの、19分には良い守備で