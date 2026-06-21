サッカー元日本代表の本田圭佑さんは6月21日、自身のInstagramを更新。サッカーワールドカップの日本対チュニジア戦の会場に到着したことを報告しました。【写真】本田圭佑、W杯日本対チュニジア戦「モンテレ・スタジアムに到着しました」本田さんは「日本対チュニジアの試合のためにモンテレ・スタジアムに到着しました」と英語でつづり、4枚の写真を投稿。濃紺のスーツに淡い水色のワイシャツ、鮮やかなターコイズブルーのネクタ