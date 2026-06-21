元TOKIOの松岡昌宏（49）が20日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）に出演。実は「」この日は女優でタレントの箭内夢菜がゲスト。箭内は福島県出身郡山市ということで、松岡が「俺もう福島は、あなたが生まれる前から行ってるからね」と話すと、箭内も「お世話になってます」と頭を下げた。福島は松岡にとって日本テレビ「ザ!鉄腕!DASH!!」などを通じ、深い関わりがある場所であること