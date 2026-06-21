イギリスがEU＝ヨーロッパ連合からの離脱を決めた国民投票から、今月23日で10年となります。これを前にロンドンで21日、EUへの再加盟を訴えるデモが行われました。記者「イギリス議会前の広場がヨーロッパ連合の青い旗で埋め尽くされています。イギリスは『再びEUに加盟しよう』と人々が訴えています」ロンドンで21日に行われたEUへの再加盟を訴えるデモには、主催者によりますと、およそ1万7000人が参加しました。イギリスがEU離