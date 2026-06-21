お笑いコンビ、ハライチの澤部佑（40）岩井勇気（39）が20日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。澤部の友人の岡田将生（36）が高畑充希（34）との結婚前にあいさつに来ていたことを明かした。澤部は芸能界の交友関係を聞かれ「この業界だと岡田将生くんとか。唯一ぐらいです。芸人以外で」と語った。島崎和歌子から「なんで仲良いの？」と聞かれると、澤部は「ドラマで共演して」と答えた。澤部は「今