明石家さんま（70）が21日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。テレビで初めて泣かせた女性芸能人を明かした。今放送のゲストに西田ひかる（53）が出演。さんまは西田に対し「ノリツッコミを知らずに、本番中に初めて泣かせた人です」と切り出した。「のちのち、ひかるちゃんの後、いろんな女優さん泣かすねんけど、最初に泣いたのがこの人」と前置きした上で、当時のやりとりを再現。「『さんまさんって歯が