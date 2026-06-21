【漫画】本編を読むでこぽん吾郎氏による『ただいま！ 保育士でこ先生』（でこぽん吾郎/KADOKAWA）は、保育士として働いた実体験をもとに描かれるコミックエッセイだ。SNSから火がついた人気シリーズ「実録 保育士でこ先生」が完結し、新たにスタートしたのがこの「ただいま！」シリーズで、第3巻が2026年4月に発売された。主人公・でこ先生は、ちょっぴりドジで憎めない保育士。保育園という場所は、子どもたちの予測不能な言