小田原競輪Ｆ?「サンケイスポーツ杯争奪戦」は２２日、開幕する。Ａ級戦で注目を集めるのは前回前橋で２場所連続完全Ｖを飾り、今回も完全優勝ならＳ級へ特別昇級となる常次勇人（２４＝大阪）だ。報道陣からの質問は想定済みだったのだろう。「今場所は…」の問いに対して、常次は「まったく気にしていません」と少し食い気味に答えた。このままなら来期はＡ級で「今期の最初の方はだいぶ飛びまくっていたので、ヘタしたら来