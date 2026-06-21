経済力は重要なモテ要素ですが、それが欠けていてもモテる男性はいます。彼らにはどんな特徴があるのでしょうか。そこで今回は、20代から30代の独身女性500名から集めたアンケートを参考に、「貧乏なのに女性にモテる男」をご紹介いたします。【１】貧乏だという自覚があり、そこから脱出したいという想いが伝わってくる男性「『今のままでいい』と思っていないなら、見込みがあるかも」（30代女性）というように、自己認識できて