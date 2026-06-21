◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（２１日・神宮）広島の小園海斗内野手が、均衡を破る一打を放った。両軍無得点の５回２死一、二塁から左翼線へ２点二塁打で貴重な先制点をたたき出した。フルカウントからヤクルト・高橋の外角直球を逆らわずにはじき返した。「コンパクトに打ち返すことができました。岡本が頑張っているので先制することができてよかったです」と振り返った。１９日のカード初戦の４回無死一、三塁の