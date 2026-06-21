◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島＝（２１日・神宮）ヤクルト先発の高橋奎二投手は５回６安打２失点で降板となった。３回は先頭の菊池をスライダーで、続くファビアンをフォークで、さらにモンテロを１５１キロで３者連続三振に仕留め、雄たけびをあげた。しかし５回１死から菊池に左翼線二塁打を浴び、ファビアンに死球を与え１死一、二塁のピンチを背負った。モンテロを空振り三振に仕留めたが、２死一、二塁から小