◆北中米Ｗ杯▽１次リーグ第２戦チュニジア０―４日本（２０日、モンテレイ競技場）【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】８大会連続８度目のＷ杯に臨んでいる日本代表が２０日（日本時間２１日）、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組第２戦でチュニジアを４―０で破って今大会初勝利。勝ち点を４に伸ばしてＦ組２位となった。３大会連続５度目の決勝トーナメント（Ｔ）に向け