◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組チュニジア０―４日本（２０日、モンテレイ競技場）【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組第２戦で同４５位のチュニジア代表と対戦し、４―０で勝利した。前半４分にＭＦ中村敬斗のアシストからシャドー起用のＭＦ鎌田大地が巧みなバックヒールで２試合連続ゴールを決め