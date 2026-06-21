７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表の選考合宿が２１日、神奈川・平塚で行われた。第２日目となるこの日は２試合の実戦形式練習が実施された。今秋のドラフト候補で最速１５８キロ右腕の駒大・仲井慎投手（４年＝下関国際）は１試合目の３番手で登板し、打者７人に１回１／３を１安打無失点、１奪三振と好投。スカウトのスピード