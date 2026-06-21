三島でパンケーキやオムライス、親子丼が人気の｢TAMAGOYA｣。その2号店として親しまれている｢TAMAGOYAベーカリーカフェ｣では、地元農家さん達のこだわりの野菜をふんだんに使ったランチブッフェが看板メニュー。4月のリニューアルで、焼きたてパンやスイーツ、ドリンクまで楽しめる“オールイン”スタイルに進化!今回は、その魅力をたっぷり味わってきました♡ 緑に囲まれた癒や