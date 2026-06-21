◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ー中日（21日、東京ドーム）巨人と中日の同一カード3戦目が行われている東京ドーム。4回表が終わった段階で流れたアナウンスで場内がワッとわく様子がありました。このアナウンスで報じられたのは、同日行われているサッカーワールドカップの日本対チュニジアの試合の結果。この試合では日本が4本のゴールを決め「4-0」で勝利しました。このアナウンスを聞いて、球場に集まったファンは大歓声。両チーム