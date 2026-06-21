「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表対チュニジア代表戦が、21日午後1時（日本時間）にキックオフされた。開催都市であるモンテレイの公式Xでは、高円宮妃久子さまの姿を公開した。【写真】お召し物にも反響高円宮妃久子さまが現地観戦写真を添えて「ワールドカップの歴史における記念すべき第1000試合を迎えるにあたり、高円宮妃久子殿下を私たちの開催都市にお迎えできることを大変光栄に思います」と紹介。S