フリーアナウンサー望月理恵（54）、皆藤愛子（42）が21日、都内で「セント・フォースOfficial Book2026−2027」（小学館）発売記念イベントを行った。望月は28年、皆藤は21年間セント・フォースに所属。同社取締役でもある望月は、パネル展示やグッズコーナーが設けられた写真展に「セント・フォースとしては初めてのことなので新鮮。すごい事務所になったなという感想です」。展示された自身のミニスカートの写真に、望月は「今