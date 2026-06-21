元TOKIOの松岡昌宏（49）が21日放送のNACK5「松岡昌宏彩り埼先端」（日曜午前7時）に出演。旅先で髪を切ったことを明かした。9日の夜は名古屋で妹の夫と初対面をしたと明かした松岡は10日の朝、「髪切りたいなーと思って。髪切れてなかったんで、舞台でね。ホテルの近くに床屋さん探して。『よろしいですか？』って、『うち予約してないんですよねー』『今はどんな感じですかね？』『たぶん1人、2人ですよ』って言うから『じゃあ行