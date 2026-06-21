「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）中継する日本テレビで解説を務める元日本代表の本田圭佑が後半３８分に上田がヘディングで日本の４点目が決まると「イケイケドンドンやて！これ。初の４点！」と絶叫。実況アナが「さあ、イケイケドンドン、日本４点目」と伝えると、本田は「めっちゃ使ってくれてるじゃないですか」と喜び「でもロスタイム含めたら絶対あと１０分以上あるんで