■FIFAワールドカップ2026 グループF 日本 4−0 チュニジア（日本時間21日、メキシコ・モンテレイスタジアム）【Ｗ杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦サッカー男子日本代表（FIFAランク17位）は、チュニジア代表（同54位）を4−0で下し、グループステージ（GS）初白星を挙げ、勝ち点を「4」として2位に浮上した。日本は前半4分に鎌田大地（29）の2試合連続ゴールで先制すると、31分には上田