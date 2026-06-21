お笑いコンビ、ハライチの澤部佑（40）、岩井勇気（39）が20日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。岩井が妻の女優奥森皐月（22）と週刊誌に撮られた店を紹介した。岩井は東京・吉祥寺にある「いせや」を紹介。「とり皮がうまくて」とアピールした。加藤浩次から「それはなんで行ったの？」と聞かれ、岩井は「結婚前に妻と文春に撮られたところなんですよね」と明かし、島崎和歌子が爆笑した。番組では