最初は嬉しかった「旦那さんイケメンだね」 家族を褒められるのは、本来なら嬉しいことのはずです。夫について「かっこいいですね」と言われれば、少し誇らしい気持ちになる人もいるでしょう。しかし、その言葉が何度も繰り返され、必要以上に話題にされると、褒め言葉は少し違った意味を帯び始めます。幼稚園で知り合ったママ友から、たびたび夫について話題にされるうちに、じわじわと違和感を抱くようになったHさん（30代