「フリード」の“5人乗り仕様”がスゴい！時代のニーズを掴んだちょうどいいコンパクトミニバンとして、今やホンダの稼ぎ頭となった「フリード」。現行モデルは2024年6月に発売された3代目ですが、スッキリした外観が特徴の「AIR（エアー）」と、樹脂製ホイールアーチプロテクターなどでアウトドア感を演出したクロスオーバースタイルの「CROSSTAR（クロスター）」という、2つの異なるキャラクターで展開されています。【画像