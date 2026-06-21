SUPER BEAVERが、6月24日にリリースするニューアルバム『人生』のトレーラー映像を公開した。 （関連：【映像あり】SUPER BEAVER、ニューアルバム『人生』のトレーラー） 本作には、「クライマックス」（フジテレビ系2026サッカーテーマソング）や、「アプローズ」（アサヒ飲料「三ツ矢サイダー」2026テーマソング）、「健気」（こくみん共済 coop