＜ユピテル・静岡新聞 SBSレディース最終日◇21日◇静岡カントリー浜岡コース（静岡県）◇6512ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの最終ラウンドが終了した。首位と3打差で出た26歳・吉本ここねが2バーディ・ボギーなしの「70」をマーク。トータル6アンダーで逆転し、3年ぶりのツアー2勝目を果たした。【写真】貴重です吉本ここねの高校生時代トータル4アンダー・2位に大須賀望。トータル3アンダー・3位に