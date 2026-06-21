◇陸上・近畿高校総体最終日（2026年6月21日彦根市・平和堂HATOスタジアム）男子110メートル障害決勝が行われ、400メートル障害で連覇を達成した高校2年生の後藤大樹（たいじゅ、京都・洛南）は14秒38で2位となった。淵田翔（添上）が14秒08で優勝。追い風1・0メートルだった。後藤は6月12〜14日に行われた日本選手権に出場し、13日の予選で為末大の持つ高校記録を更新。翌日の決勝ではさらにタイムを縮めて48秒09を出して