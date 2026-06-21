◇ファーム・リーグ阪神―オリックス（2026年6月21日豊中ローズ）阪神の下村海翔投手（24）が先発しプロ最長の7回1安打7奪三振無失点と快投を見せ、1軍昇格へ猛アピールした。24年4月に受けた右肘の内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）から初の1軍昇格を目指している3年目右腕。公式戦では3度目となる先発マウンドだった。初回から快調にアウトを重ねて6回まで許した走者は2回1死での味方の失策による1人