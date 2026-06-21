「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表は日本時間21日、チュニジアと対戦し、4対0で勝利した。日本のW杯史上1試合の最多得点となった。【動画】森保一監督、選手＆サポーターによる”試合後の掃除”語る試合は日本が支配し、前半に鎌田大地、上田綺世がゴール。後半は伊東純也、さらに上田が2点目を決めた。同試合は、W杯史上1000試合目の節目。さらに、日本としては、2010年年南アフリカ大会のデンマーク戦で記録