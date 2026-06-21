「高松宮記念杯・Ｇ１」（２１日、岸和田）元阪神タイガースで本紙野球評論家の糸井嘉男氏（４４）が場内のイベントホールでトークショーを行った。自身も見事な筋肉の持ち主だが「太ももの太さがハンパない」と競輪選手の下半身にはびっくり。「瞬発力と持久力を兼ね備えた競輪選手ってすごいですよね。沖縄で佐藤慎太郎選手と一緒に練習したことがあるけど、ＶＯ２ＭＡＸ（運動中に体が１分間で使用できる酸素量の最大値を