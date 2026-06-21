イタリアのメローニ首相/Andreas Solaro/AFP/Getty Images/File（CNN）トランプ米大統領は20日、イタリアのメローニ首相との対立をさらに深め、フランスで今週開催された主要7カ国首脳会議（G7サミット）でツーショット写真の撮影を求められたと改めて主張した。トランプ氏は欧州における自身の盟友となってきたメローニ氏にSNSで言及し、「メローニ首相はフランスでのG7の会合中、何度も写真撮影を求めてきた」と書き込んだ。メロ