北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦のチュニジア戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）で、日本代表が新たな歴史を刻んだ。この日は前半４分に先制すると、同３１分には上田綺世（フェイエノールト）が相手ＤＦの股を抜く強烈なシュートで２点目を挙げた。２―０で折り返した後半は同２４分にＭＦ伊東純也（ゲンク）が追加点をマーク。さらに同３８分には上田がこの試合２点目を決めて、４―０とリードを広げた。そ