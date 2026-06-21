サッカー北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）、日本対チュニジアで元日本代表ＭＦ本田圭佑（４０＝ジュロン）が日本テレビ中継の解説を担当。ファンからは?休憩時間?にもレジェンド解説を求める声が上がっている。本田は１４日（日本時間１５日）のオランダ戦でＮＨＫ解説を担当。今大会から前後半に、ハイドレーションブレイク（飲水タイム）が導入された。後半２４分にＭＦ伊東